Opinie Europese regels voor het jaarverslag vragen om lef en kwetsbaarheid Voortaan moeten ceo's in hun jaarverslagen niet alleen rekenschap geven van de invloed van de buitenwereld op hun ondernemingen, maar ook andersom. Dit vraagt om een andere manier van besturen, schrijft Nicolette Loonen in een opiniebijdrage.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Europese regels voor het jaarverslag vragen om lef en kwetsbaarheid Gratis registreren Heeft u een FDMG-Account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren