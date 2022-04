Is Musk de redder van de vrijheid van meningsuiting of een querulant die totale controle wenst over zijn favoriete platform?

Ik ben er nog niet over uit. Maar eigenlijk is het interessanter wat de vrijheid van meningsuiting op Twitter betekent. Musk is voorstander van absolute vrijheid, enkel begrensd door de wet. Maar ook dat vraagt in de dagelijkse praktijk beslissingen over hoe je die wet toepast. In een TED-talk deze maand werd hem gevraagd hoe hij dat wilde aanpakken. Musk leek er tot mijn grote teleurstelling eigenlijk niet zo goed over nagedacht te hebben. Na wat gestotter kwam hij wel met zijn maatstaf voor vrijheid van meningsuiting: mag iemand die je stom vindt dingen zeggen die je stom vindt? Een middelbare scholier was er niet mee weggekomen.

Al snel begon Musk erover dat Twitters algoritme openbaar moet zijn. Een goed punt, want het gaat niet alleen om wat mensen zeggen maar ook hoe Twitter dat verspreidt en uitvergroot. (Al is juist daarom Musks vergelijking met een dorpsplein nogal misplaatst.) Laat Brussel nou net akkoord zijn over een wet die ook die transparantie eist. Had Musk zijn miljarden in zijn zak kunnen houden.