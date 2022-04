Voor de zoveelste keer bedelt mijn zoon om geld voor een nieuwe skin. Die schaft hij dan aan met V-bucks van Fortnite, de hang-out voor vooral jongens. Chillen met z’n vriendjes, schieten, dansjes doen; het hedendaags vermaak. En als het geen Fortnite is, is het wel Roblox, waar het draait om samen spelletjes maken en doen. Lego is zo old school.

Dit is het strijdtoneel aan het worden van de nieuwe versie van internet, het metaversum. Het uiteindelijke idee is dat we in deze digitale wereld een tweede leven kunnen leiden en alles kunnen kopen, voelen, spelen en beleven wat we maar willen. Metaversum-adepten zien deze nieuwe versie van internet als de mogelijkheid om internet beter te ontwerpen: decentraler, open source, met minder macht bij grote partijen en dus gelijker. Want alles is op zich mogelijk als je samenwerkt: een oneindig aantal virtuele werelden en opties die je samen kunt delen. Ook zou het helpen om duurzamer te leven: een surrogaat voor reizen en fysieke consumptie.

Ik deel het enthousiasme over deze ontwikkelingen, maar niet het optimisme. Ik denk dat de kans dat het metaversum dit gaat opleveren kleiner is dan dat ik een potje Fortnite win.

Natuurlijk kan een virtuele wereld bepaalde behoeften bevredigen. Reële problemen lossen we hiermee echter niet op. In het metaversum gelden dezelfde mechanismen: status kost geld en energie en in de virtuele wereld gaat zelfs de zon niet voor niets op. En virtueel mag dan bijna levensecht lijken, het blijft surrogaat. Uitgebreid dineren in het metaversum blijft een hap lucht.

Ondanks de mooie beloften van openheid en gelijkheid is er een machtsstrijd losgebarsten over het metaversum. Wie weet als eerste de grootste machtspositie op te bouwen door de meest aantrekkelijke wereld te bouwen? Dat is de basis voor data en verdienmodellen. En uiteindelijk gaat het nu over eigendomsrechten van digitale stukjes van die nieuwe wereld die vervolgens weer verwindhandeld worden.

En als het grote geld zich er mee bemoeien, staan principes van gemeenschappelijk eigendom en cocreatie al gauw onder druk: daar verdien je geen crypto’s mee. Zo zijn we in de rare situatie beland dat van een in theorie onbegrensd aantal mogelijke gratis werelden er maar een paar worden gebouwd, waarbij je voor toegang betaalt met je eigen gegevens én bepaalde stukken voor veel geld worden verkocht. Virtueel landjepik.

Nu lees ik net dat het bedrijf achter Fortnite samen met Lego een metaversum voor kinderen gaat bouwen. Laten wij toevallig volgende week naar Legoland gaan. Wellicht onze eerste en laatste trip naar de analoge versie.

Hans Stegeman is econoom en hoofdstrateeg bij Triodos Investment Management. Reageer via opinie@fd.nl.