Opinie Iedereen wil een baan die ertoe doet Het gevoel betekenisvol werk te hebben, maakt je productiever, gelukkiger én meer geneigd om je werkgever trouw te blijven. Leiders moeten dus duidelijk maken wat het grote doel is, en hoe je daar als medewerker aan bijdraagt, schrijft Femke de Vries.

