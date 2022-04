Opinie Bestuurders kunnen het klimaat nog prima links laten liggen Milieudefensie wijst Shell-bestuurders per brief op hun zorgplicht. Maar stevige lobby hield de bestuurlijke zorgplicht uit de vernieuwde Corperate Governance Code. De weerstand in achterkamertjes staat een open juridisch debat in de weg, schrijft advocaat Sophie Kuijpers.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Bestuurders kunnen het klimaat nog prima links laten liggen Gratis registreren Heeft u een FDMG-Account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren