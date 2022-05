Opinie Meetmethode consumentenvertrouwen is aan update toe Het consumentenvertrouwen was in april de laagste ooit, zo berekende het Centraal Bureau voor de Statistiek. Maar het CBS zou het Nederlands publiek anno 2022 heel andere vragen moeten stellen, vindt Michel Scholte.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Meetmethode consumentenvertrouwen is aan update toe Gratis registreren Heeft u een FDMG-Account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren