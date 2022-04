Opinie Ophef aan talkshowtafels helpt om een nieuwe norm te stellen Nog maar nauwelijks bekomen van het wangedrag bij D66 kregen we de volgende misstand op ons bord. Wéér ophef, wéér over grensoverschrijdend gedrag. Hoe zinloos het misschien ook lijkt, al die ophef helpt onze samenleving vooruit, stelt Nori Spauwen.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Ophef aan talkshowtafels helpt om een nieuwe norm te stellen Gratis registreren Heeft u een FDMG-Account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren