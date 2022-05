Opinie Joe Biden schiet in eigen voet met Buy American Act Joe Bidens nieuwe wetsvoorstel om de eigen wapenindustrie te beschermen is een slecht idee. Het voorstel bedreigt de solidariteit binnen de Westerse alliantie. Een ‘Buy Allied Act’ zou slimmer en effectiever zijn, schrijft defensie-expert Ko Colijn in zijn opiniebijdrage.

