Opinie Musk heeft gelijk over Trump, maar dat is niet het hele verhaal Volgens Jan Bouwens, hoogleraar accounting, heeft Elon Musk in principe gelijk dat hij Donald Trump weer toelaat op Twitter, uit democratische beweegredenen. Maar: het vervolgen van haatzaaiers is eveneens democratisch.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Musk heeft gelijk over Trump, maar dat is niet het hele verhaal Gratis registreren Heeft u een FDMG-Account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren