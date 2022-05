Opinie De gevolgen van de inflatie zijn ongelijk verdeeld Nederland als geheel kan de hoge inflatie wel opvangen. Maar als je wat inzoomt op de cijfers, zie je dat vooral bedrijven met hogere winstmarges de last relatief goed kunnen dragen. Met name mensen met lage inkomens dreigen onder de armoedegrens te zakken, stelt CPB-directeur Pieter Hasekamp in een opiniebijdrage.

