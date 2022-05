Opinie

We moeten grootverbruikers van water veel zwaarder gaan belasten

Nederland moet zuiniger gaan doen met water: in Limburg is het al code geel vanwege een droogtetekort. Erik Driessen stelt in een opiniebijdrage dat er grote winst te behalen valt door bedrijven die veel water gebruiken zwaarder te belasten: water is simpelweg te goedkoop, waardoor technologische innovatie is niet rendabel is.