Essay Immigratieland zonder immigratiebeleid De Europese Commissie stelt voor om meer arbeidsmigranten uit Noord-Afrika toe te laten. Intussen groeit onze bevolking met 100.000 migranten per jaar, maar lukt het ons niet om statushouders aan fatsoenlijk werk te helpen. De angst om een inhoudelijk debat over (arbeids)migratie te voeren houdt onze economie en samenleving gegijzeld, stelt FD-verslaggever Rob de Lange.

