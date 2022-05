Opinie Reken gemeenten af op bouwvergunningen Hugo de Jonge wil de regie nemen in de wooncrisis. Laat de minister de gemeenten niet afrekenen op het aantal gebouwde woningen maar op het aantal afgegeven bouwvergunningen. Dat is veel kansrijker, stelt journalist Ed Groot.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Reken gemeenten af op bouwvergunningen Gratis registreren Heeft u een FDMG-Account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren