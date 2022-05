Essay Hoe oud willen we worden? Zelfs voor levensgenieters kan het een keer genoeg zijn: het leven heeft een spanningsboog waar op een bepaald moment de rek uit is. De laatste levensfase steeds verder verlengen kan ten koste gaan van de betekenis ervan. Daarnaast kunnen jongere generaties de zorg voor steeds oudere ouderen niet garanderen. Filosoof en oud-Denker des Vaderlands Marli Huijer vraagt zich af: hoe bepalen we wat de juiste levensduur is?

