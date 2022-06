Expert Vereenvoudiging belastingstelsel wordt steeds lastiger Een complexe samenleving gaat gepaard met een complex belastingstelsel. We zien wetgeving en de uitvoering daarvan steeds meer van elkaar vervreemden, schrijft emeritus hoogleraar Leo Stevens.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Vereenvoudiging belastingstelsel wordt steeds lastiger Gratis registreren Heeft u een FDMG-Account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren