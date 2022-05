Opinie Aankoop KLM-aandelen is irrationeel en onzakelijk Als investeren in KLM niet op economische of financiële ratio kan zijn gebaseerd, waarop dan wel? Hoogleraar Roos Vonk legt uit hoe psychologische factoren het kabinet parten spelen bij het nemen van verstandige beslissingen over KLM/Air France.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Aankoop KLM-aandelen is irrationeel en onzakelijk Gratis registreren Heeft u een FDMG-Account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren