Opinie Brussel droomt van digitale soevereiniteit De EU wil een digitale grootmacht worden. Maar de vraag is of we onze wederzijdse afhankelijkheid met ‘big tech’ kunnen doorbreken, schrijft universiteitshoogleraar José van Dijck in haar opiniebijdrage.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Brussel droomt van digitale soevereiniteit Gratis registreren Heeft u een FDMG-Account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren