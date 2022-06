Opinie Behoed de Europese liberale democratie voor de ‘sterke man’ Autoritaire leiders zijn wereldwijd in opmars, als reactie op het neoliberalisme. Ze ondergraven systematisch de westerse democratieën. Vladimir Poetin is hun archetype. We moeten deze sterke mannen een halt toeroepen, schrijft journalist Michèle de Waard.

