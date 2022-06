Opinie Prijsstabiliteit vereist klimaatactie door ECB Niet eerder was klimaat zo relevant voor het monetaire beleid. Hoogste tijd dat de ECB in actie komt, bijvoorbeeld door grote vervuilers uit te sluiten van het opkoopprogramma van bedrijfsobligaties en van het Euro-onderpandskader, schrijven Rens van Tilburg en Dirk Schoenmaker in hun opiniebijdrage.

