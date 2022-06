Opinie Maastricht mag weer even vliegen, maar wel met een steen om de nek Door de verantwoordelijkheid voor Maastricht Aachen Airport bij de provincie te blijven leggen, is het wachten op de dag dat Limburg het vliegveld niet meer kan opbrengen, schrijft Michel Brouwers. 'Zolang er belastinggeld is, hoeven geen ingewikkelde besluiten te worden genomen.'

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen