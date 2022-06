Opinie Er is nog heel veel te doen bij de Belastingdienst Wat vooral opvalt bij de Belastingdienst en Toeslagen is de complexiteit, schrijft Bart Snels, die als inspecteur-generaal bij de nieuwe Inspectie zijn eerste observaties deelt. Veel aandacht wordt opgeslurpt door het herstel van de oude fouten. Voor de broodnodige vereenvoudiging ligt nog geen kabinetsplan. Medewerkers lijken bovendien bang om te spreken over wat mis ging en wat beter kan.

