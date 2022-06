Opinie Eindsprint voor de zomer? Beter van niet Vlak voor de vakantie staan onze agenda’s bol van de afspraken en deadlines. We doen er veel beter aan om daar eens een heel groot kruis doorheen zetten. Want managers en medewerkers die regelmatig nietsdoen, leveren de organisatie meer op, schrijft Femke de Vries.

