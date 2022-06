Opinie Kafka op de arbeidsmarkt We kampen met enorme personeelstekorten, maar vluchtelingen mogen hier niet aan de slag. Nori Spauwen hekelt in haar opiniebijdrage de plannen van beleidsmakers die arbeidsmigranten willen aantrekken. Waarom erkennen we het potentieel niet van de mensen die al hier zijn en die hier dolgraag willen blijven?

