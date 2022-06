Opinie Maak de rijksinspecties écht onafhankelijk Kritische inspectierapporten die in een diepe la belanden; aanwijzingen van het ministerie om de wet niet te handhaven, het zijn voorbeelden van een cultuur waarin ministeries te dicht tegen onze rijksinspecties aan zitten. Om de onafhankelijkheid van deze rijksinspecties te versterken, is het tijd voor een nieuwe wet die dit beter garandeert. Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt komt met aanbevelingen.

