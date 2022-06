Expert

Werkgever, bedenk welk gedrag wél gewenst is

De aandacht voor grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer is goed, maar de aandacht gaat nu vooral naar probleemgedrag. In plaats van externe bureaus in te huren, is het zaak dat werkgevers zelf in gesprek gaan over de gewenste werkcultuur, stelt universiteitshoogleraar Naomi Ellemers.