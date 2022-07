Column Ook in Nederland zijn vrouwen niet veilig De vrouw is geen individu, maar een middel om voor kinderen te zorgen. Dat kun je alleen fout doen: een oordeel over de juiste manier van ‘vrouw-zijn’, is nooit ver weg, schrijft politicoloog en publicist Julia Wouters.

