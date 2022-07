Opinie Transitiepijn los je niet op met een bemiddelaar Wat Nederland nu nodig heeft, is een crisisteam à la de commissie-Wagner uit de jaren 80. Bemiddelen verzacht wellicht de pijn tijdelijk, maar lost geen enkel probleem op, stelt hoogleraar transitiekunde Jan Rotmans in een opiniebijdrage. Mensen als Herman Wijffels, Paul Polman of Feike Sybesma zouden de klus goed kunnen klaren, aldus Rotmans.

