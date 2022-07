Expert Accountants houden sprookjes als Tether in stand Het bedrijf Tether is niet meer dan een luchtbel, te vergelijken met een piramidefonds. Accountants zijn er om een dergelijke luchtbel door te prikken en belanghebbenden te beschermen. Maar dit gebeurt niet, schrijft hoogleraar accountancy Marcel Pheijffer.

