Opinie Financiële regulering moet maatschappelijker Maatschappelijke waarden moeten volgens Jan Broekhuizen een veel vaster onderdeel worden van financiële regulering, die nu vooral procedureel is. Volgens Broekhuizen dient ook de financiële praktijk, naast de politiek en wetenschap, haar rol te spelen in het maken van morele keuzes.

