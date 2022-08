Opinie Niet elke Pride-sponsor doet aan 'pinkwashing' Kritisch kijken naar bedrijven die opportunistisch omgaan met de Pride is hard nodig. Maar de pendule zwaait nu teveel de kant op naar het in de hoek zetten van het bedrijfsleven. De queergemeenschap is daar niet bij gebaat, schrijven Boris Dittrich en Michiel Kolman in hun opiniebijdrage.

