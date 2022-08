Opinie Het nieuwe beleid van Xi Jinping zet de Chinese economie verder onder druk Na het partijcongres, dit najaar, kiest Xi Jinping waarschijnlijk voor een derde termijn. Met zijn nieuwe beleid stelt hij ideologie boven economie. Dat doet China geen goed.

