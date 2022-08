Opinie Zet statushouders voor de klas, gewoon omdat het werkt Veel statushouders hebben een onderwijsachtergrond. Laten we hun talent inzetten voor de klas, betogen Gürkan Çelik, Ferd Stouten en Maud van Steen van 'Wereldburgers voor de klas' in hun opiniebijdrage. 'Vrijwel alle deelnemers van de eerste lichting hebben een aanstelling op een school gekregen als leraar of onderwijsassistent.'

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen