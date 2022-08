Opinie Bezuinigingsplan Ernst Kuipers is recept voor echec Om de kosten van medicijngebruik te verlagen, wil minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) herzien en lagere vergoedingen voor medicijnen vaststellen. Oud-topambtenaar Harry Suykerbuyk voorspelt in een opiniebijdrage dat de winst van deze ingreep beperkt zal zijn en niet opweegt tegen de grote frustraties en administratieve rompslomp die het oplevert.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen