Weer actueel

De lage waterbelasting voor grootverbruikers is pervers

Terwijl het watertekort in Nederland zo ernstig is dat een landelijk crisisteam het water moet verdelen, worden grootverbruikers in ons land fiscaal in de watten gelegd. 'In de praktijk betaalt de consument wel volledige waterbelasting en de grootverbruiker nauwelijks', schrijft Erik Driessen in zijn opiniebijdrage.