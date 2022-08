Essay De redding van ons politieke stelsel begint niet in de Tweede Kamer, maar in het klaslokaal Democratie is niet alleen een staatsvorm, maar een manier van leven die je moet leren, schrijven Julian Nida-Rümelin en Klaus Zierer. Een manier van leven waar door een opeenstapeling van crises de klad in lijkt te komen. Een radicaal andere inrichting van ons onderwijs kan soelaas bieden.

