Opinie CO2-beprijzing werkt alleen als er een markt is, en die is er niet CO2-beprijzing lijkt voor economen de heilige graal voor het slagen van de energietransitie. Maar dat werkt pas als het kabinet de markt voor duurzame alternatieven aanzwengelt, stelt Oscar Kraan van adviesbureau Monitor Deloitte. Die markt wordt nu ernstig gehinderd door barrières in infrastructuur, vergunningstrajecten en marktordening, schrijft hij in zijn opiniebijdrage.

