Opinie Nederland heeft kerncentrales nodig, het mag zelfs in mijn achtertuin Het kabinet wil twee nieuwe kerncentrales in Nederland bouwen. Dat is een goed plan, schrijft Imane Elfilali, gemeenteraadslid voor Volt in Rotterdam. Bouw er een op de Maasvlakte en combineer energiewinning met natuur en recreatie.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen