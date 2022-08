Opinie Taiwan laat China zien hoe het ook zou kunnen Het veelbesproken bezoek aan Taiwan van Nancy Pelosi, voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, herinnert de wereld er deze maand weer aan hoe belangrijk Taiwan voor China is. Maar ook voor de democratie in de wereld is Taiwan van enorm belang, betogen Daron Acemoglu en James A. Robinson in hun opiniebijdrage.

