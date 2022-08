Opinie Beschermt een eigen koopwoning tegen inflatie? De inflatie is op recordhoogte en veel Nederlandse huishoudens maken zich zorgen. Hoogleraar Piet Eichholtz gaat in op de vraag of een eigen koophuis wellicht een betere bescherming biedt tegen de gierende inflatie dan beleggingen of spaartegoeden.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen