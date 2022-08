Opinie Shell investeert wel degelijk in een schone toekomst Marjan van Loon (Shell) reageert met een opiniebijdrage op het opiniestuk van Mark van Baal (Follow This). 'Het is voorlopig nog én, én: én doorontwikkelen, én zorgen dat ons land niet stilvalt.'

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen