Opinie Zzp'ers wegzetten als profiteurs, mag dat stoppen? De foutieve berichtgeving over zzp'ers in gerenommeerde media draagt bij aan een verkeerd frame, schrijft Cristel van de Ven in haar opiniebijdrage. Het kabinet moet de zelfstandigen juist koesteren, en zzp'ers fiscaal faciliteren om een buffer op te bouwen voor pensioen, bedrijfsrisico’s en opleiding.

