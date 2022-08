Opinie Inperking vrije artsenkeuze is asociaal plan Als het aan het kabinet ligt, bepaalt straks de zorgverzekeraar welke arts of specialist je mag raadplegen. Deze ingreep raakt vooral mensen met een goedkope polis (lees: een krappe beurs). Pauline Meurs, emeritus hoogleraar bestuur van de gezondheidszorg, hekelt het voorstel. 'Het is een gotspe dat zo'n plan wordt overwogen in tijden dat iedereen waarschuwt voor de groeiende kloof tussen arm en rijk.'

