Expert Wanneer zijn we het normaal gaan vinden dat onze kinderen continu worden gemonitord? Al in de baarmoeder, in de wieg en op de basisschool worden de 'prestaties' van kinderen digitaal gemonitord. Volgens hoogleraar José van Dijck is die continue surveillance zorgelijk, en niet alleen om privacyredenen.

