Opinie

Het is de vraag of Rabobank überhaupt wil veranderen

Rabobank profiteerde decennialang van het landbouwbeleid in Nederland, en had op dit beleid grote invloed. Toch ontkent de bank zijn aandeel in de stikstofcrisis. In het beleid van de bank is schrikbarend weinig aandacht voor milieu en klimaat, schrijft boerin Roos Saat in haar opiniebijdrage.