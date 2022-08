Opinie Laten we de pretbox uitkleden en de zorg beter aankleden Ook box 2 moet onder de nieuwe vermogensrendementsheffing vallen, vinden oud-inspecteur van de Belastingdienst Berend Vos en belastinginspecteur Ton Peters. Vermogen wegsluizen via deze 'spaargeld bv' is te makkelijk en onrechtvaardig. Zo wordt box 2 door vermogenden ingezet om de eigen bijdrage aan de langdurige zorg (WLZ) te ontwijken.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen