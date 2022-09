Opinie De boer verdient een ander beloningssysteem Een voedselsysteem dat is geënt op doelstellingen uit de jaren 50 is achterhaald, stelt Jelmer Griepink in zijn opiniebijdrage. Beloon de Nederlandse boeren voor eigentijdse doelen: bijvoorbeeld voor de instandhouding van de biodiversiteit, voor de verscheidenheid van gewassen en voor de CO2 die het boerenland opneemt.

