Opinie Bij een merknaam horen lusten en lasten Grote accountantskantoren presenteren zich graag als 'one global firm', behalve als ze voor fouten aansprakelijk worden gesteld. Dan wordt ineens de stelling betrokken dat het concern uit vele, lokale organisaties bestaat. Hoogleraar Marcel Pheijffer pleit voor regelgeving waarbij sancties voor een lokaal kantoor óók gelden voor de wereldwijde organisatie.

