Opinie Nederland als bedrijventerrein Nederlandse bestuurders houden private en publieke belangen niet goed uit elkaar. Dat is schadelijk voor onze democratie, schrijft hoogleraar Klaas van Egmond in zijn opiniebijdrage. De scheiding van publiek en privaat belang is het fundament voor het morele kompas van de samenleving, maar ook voor het richtinggevende vermogen van de overheid.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen