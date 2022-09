Expert Koopkrachtcompensatie kan ook verkeerd uitpakken Compensatie kan inflatie verder opdrijven als het te veel is, of te vroeg komt. De reductie van energieverbruik is onvermijdelijk, schrijft Sandra Phlippen. Relatief ‘rijke’ huishoudens moeten door de zure appel heenbijten. 'Zonder dat het pijn doet, zal de vraag niet terugvallen en zullen de prijzen niet gaan liggen.'

