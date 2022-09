Opinie

Een redelijke loonsverhoging bedraagt negen procent

Conflicten over lonen zorgen voor extra onzekerheid in een toch al instabiele economie. Wat is wijsheid in de onderhandelingen? Jasper Lukkezen maakt de afweging in zijn opiniebijdrage. 'Opgeteld is voor de economie als geheel 8% tot 10% loongroei verdedigbaar.'